Concert de musique baroque Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Concert de musique baroque

Eglise Saint Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Une soirée musicale à la cour de Marie-Anne de Neubourg !

Dans l’église Saint-Laurent, où repose Sebastián Durón, maître de musique de Marie-Anne de Neubourg, laissez-vous charmer par des œuvres variées données lors d’une soirée musicale à la cour de la reine en exil à Bayonne. Quatre musiciennes passionnées vous convient à un voyage musical entre France et Espagne mêlant voix et instruments baroques dans des pièces de Jean-Baptiste Lully, Marin Marais, Demachy, Étienne Moulinié, Sebastián Durón, Juan Cabanilles.

Les interprètes seront Juliette Val, clavecin et orgue, professeure et coordinatrice du département de musique ancienne du Conservatoire de Bayonne ; Flore Seube, viole de gambe, professeure au Conservatoire régional de Bordeaux ; Édith Sharpin, soprano, Haute École de Musique de Genève ; Alix Sharpin, soprano et violon baroque, Maîtrise de Notre-Dame de Paris et CRR de PARIS. .

Eglise Saint Laurent 19 Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 41 66 97

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English : Concert de musique baroque

L’événement Concert de musique baroque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains