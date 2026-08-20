Concert de musique baroque, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne

Informations pratiques

Concert de musique baroque Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de Sainte-Anne Doubs

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des journées du patrimoine, l’association La Saintannière présente l’ensemble « LES REFLETS ». Le concert aura lieu dans l’église classée du XVIIe siècle, ouverte exceptionnellement pour l’occasion. N’héistez pas à venir vous emporter par la musique et amusez-vous !

Église de Sainte-Anne 2 route du Pont du diable, 25270 Sainte-Anne Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52 Église de style franc-comtois entièrement rénovée avec la participation de la DRAC et des bâtiments de France.

A l’occasion des journées du patrimoine, l’association La Saintannière présente l’ensemble « LES REFLETS ».

©La Saintannière