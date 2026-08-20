Nos Aînés, Gardiens de notre Mémoire, Mare Grande-Maison à Poirier, Sainte-Anne

Informations pratiques

Nos Aînés, Gardiens de notre Mémoire Samedi 19 septembre, 13h00 Mare Grande-Maison à Poirier Guadeloupe

Maison Lanarre- près de la mare Grand-Maison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Journée du Patrimoine : Au Cœur de nos Traditions

ACCUEIL & TRADITION

Dès l’ouverture, laissez-vous conter l’histoire de notre Mare mythique » La Mare Grand-Maison » par un représentant du Club. Plongez au cœur de notre identité à travers la genèse et les démonstrations du Quadrille et du Gwo Ka.

SAVEURS D’ANTAN

Éveillez vos papilles avec nos spécialités locales : boudins pays, chiktay de poisson salé, racines péyi, la traditionnelle popote à fruit à pain, sans oublier les douceurs et sucreries d’autrefois.

ARTISANAT, ATELIERS & LOISIRS

Venez découvrir ou réapprendre les gestes ancestraux :

Fabrication des huiles de carapate et de roucou

Art du maré tèt et travaux de crochet

Élaboration de l’amidon (moussache), fabrication de jesspom et de graj

Jeu traditionnel : l’incontournable course à la roue de vélo !

PATRIMOINE & ENGAGEMENT

Admirez notre exposition d’objets anciens, témoins de notre quotidien d’hier. À cette occasion, nous saluons l’implication des jeunes du Lycée de Poirier, régulièrement mobilisés pour l’entretien et la sauvegarde de ce site emblématique.

Mare Grande-Maison à Poirier Poirier 97180 Sainte- Anne Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe 0590.690.31.99.10 [{« type »: « phone », « value »: « +0590 69031.99..10 »}, {« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}] Honorons le passé, célébrons le présent et transmettons l’avenir.

Au programme : immersion dans les gestes d’antan, histoires d’autrefois, saveurs pays et moments de fraternité.