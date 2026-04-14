Concert de musique Baroque, Église, Sénéchas

Concert de musique Baroque Jeudi 7 mai, 20h30 Église Gard

Prix libre. Apéritif offert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00

Organisé par la municipalité de Sénéchas et l’association Balagan.

Église 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Avec Birgit Bornauw (musette de cour et cornemuse flamande) et Benjamin Macke (accordéon diatonique et basse aux pieds). Spectacle