Concert de musique Baroque, Église, Sénéchas
Concert de musique Baroque, Église, Sénéchas jeudi 7 mai 2026.
Concert de musique Baroque Jeudi 7 mai, 20h30 Église Gard
Prix libre. Apéritif offert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T20:30:00+02:00 – 2026-05-07T21:30:00+02:00
Organisé par la municipalité de Sénéchas et l’association Balagan.
Église 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie
Avec Birgit Bornauw (musette de cour et cornemuse flamande) et Benjamin Macke (accordéon diatonique et basse aux pieds). Spectacle