Concert de musique baroque et classique à la chapelle de la maison de retraite Saint-Joseph, Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert de musique baroque et classique à la chapelle de la maison de retraite Saint-Joseph Samedi 19 septembre, 16h00, 17h30 Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Concerts : au cœur de cette chapelle romano-byzantine, venez écouter le duo de traversos de Maud Le Guen et Gilles de Talhouët interpréter des pièces de musique baroque et classique. Les œuvres de Telemann, Montéclair ou encore Mozart viendront sublimer ce lieu méconnu.

Proposé par le Studio Aperto en partenariat avec la maison de retraite Saint-Joseph.

Maison de retraite Saint Joseph 63 rue Gaston Turpin 44000 Nantes 44000 NANTES Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 86 01 80 http://www.maison-retraite-saint-joseph.com Visite guidée de la chapelle néo-byzanthine du 19ème siècle incluse dans le bâtiment principal de la maison de retraite Transports en commun C1 arrêt Chanzy. Possibilité de stationner des deux roues. Parking réservé aux familles des résidents.

**Concerts** : au cœur de cette chapelle romano-byzantine, venez écouter le duo de traversos de Lison Roy et Maud Le Guen interpréter un ensemble de musique baroque et classique. Les œuvres de ou ce …

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