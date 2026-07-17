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Concert de musique baroque « Songs de John Dowland, tradition et modernité », Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons, Le Fugeret

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons · Le Fugeret

Concert de musique baroque « Songs de John Dowland, tradition et modernité », Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons, Le Fugeret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons
Adresse
04240 Le Fugeret
Ville
04240 Le Fugeret
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Concert de musique baroque « Songs de John Dowland, tradition et modernité » Samedi 19 septembre, 18h00 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Concert avec Isabelle Bonnadier soprano, Anne-Garance Fabre dit Garus violoncelle et Jean Paul Serra clavecin
Concert organisé par l’Ensemble Baroques-Graffiti et l’Association du Patrimoine de Clumanc dans le cadre du festival Asse Arcadie.
RDV à l’église Saint-Pierre et Saint-Pons.
Infos : 06 29 05 35 06 / gb.molling@sfr.fr

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons 04240 Le Fugeret Le Fugeret 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:gb.molling@sfr.fr »}]
Concert avec Isabelle Bonnadier soprano, Anne-Garance Fabre dit Garus violoncelle et Jean Paul Serra clavecin

©Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Inventaire général – Baussan, Françoise

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