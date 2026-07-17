Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale, Salle des associations, Le Fugeret
samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations · Le Fugeret
Informations pratiques
Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des associations Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…
Conférence animée par Philippe Moreau.
Organisée par l’association Mémoire et Patrimoine du Fugeret
RDV Salle des associations
Infos : 06 81 96 17 28
Salle des associations 04240 Le Fugeret Le Fugeret 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…
©Verdon Pictures