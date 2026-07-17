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Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale, Salle des associations, Le Fugeret

samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations · Le Fugeret

Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale, Salle des associations, Le Fugeret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des associations
Adresse
04240 Le Fugeret
Ville
04240 Le Fugeret
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des associations Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…
Conférence animée par Philippe Moreau.
Organisée par l’association Mémoire et Patrimoine du Fugeret
RDV Salle des associations
Infos : 06 81 96 17 28

Salle des associations 04240 Le Fugeret Le Fugeret 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…

©Verdon Pictures

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