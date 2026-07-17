Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale, Salle des associations, Le Fugeret

Informations pratiques

Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des associations Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…

Conférence animée par Philippe Moreau.

Organisée par l’association Mémoire et Patrimoine du Fugeret

RDV Salle des associations

Infos : 06 81 96 17 28

Salle des associations 04240 Le Fugeret Le Fugeret 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tout savoir sur les étonnantes capacités des végétaux et leurs surprenantes capacités : communication, entraide, stratégies…

©Verdon Pictures