concert de musique baroque Eglise Vincey

Vincey

concert de musique baroque

Eglise 3 rue de l’abbé Barville Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 17:00:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-25

La passion du baroque et leur parcours musical ont réuni Camilo le colombien à la basse d’archet, Philippe le polonais à l’orgue ainsi que les français Ludovic contre-ténor et Marion mezzo-soprano pour une aventure musicale extraordinaire avec les plus belles œuvres vocales du répertoire !

Ces jeunes musiciens talentueux, amoureux de la musique ancienne, abordent un répertoire d’œuvres vocales et instrumentales du XVIIème et XVIIIème siècles. Ils choisissent les orgues des chapelles et des églises comme scènes de prédilection pour mettre en avant le patrimoine des régions.

Participation libreTout public

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Eglise 3 rue de l’abbé Barville Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 79 69 71 71

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English :

Their passion for the Baroque and their musical backgrounds have brought together Colombian Camilo on bass bow, Polish Philippe on organ, and French countertenor Ludovic and mezzo-soprano Marion for an extraordinary musical adventure featuring the finest vocal works in the repertoire!

These talented young musicians, all lovers of early music, tackle a repertoire of vocal and instrumental works from the 17th and 18th centuries. They have chosen chapel and church organs as their preferred stages for showcasing regional heritage.

Free admission

L’événement concert de musique baroque Vincey a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION