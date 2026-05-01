randonnée course de soutien à Jade départ blanc, arrivée colorée salle des s Vincey

Vincey

randonnée course de soutien à Jade départ blanc, arrivée colorée

salle des s place bicentenaire Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cet événement est organisé par le périscolaire de Vincey en partenariat avec la mairie de Vincey.

Randonnée course deux parcours une boucle de 3 km et une boucle de 1km pour les personnes à mobilité réduite et enfants.

Peu importe comment tu avances, enfile un t-shirt blanc et viens mettre de la couleur dans ta course !

Tous les fonds récoltés seront reversés à l’associations de Jade, ma petite pierre et précieuse de VinceyTout public

2 .

salle des s place bicentenaire Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 7 76 99 89 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event is organized by the Vincey after-school club in partnership with Vincey town council.

Hiking running two routes: a 3km loop and a 1km loop for people with reduced mobility and children.

No matter how you get along, put on a white T-shirt and come and add some color to your run!

All funds raised will be donated to the Jade, ma petite pierre et précieuse de Vincey association

L’événement randonnée course de soutien à Jade départ blanc, arrivée colorée Vincey a été mis à jour le 2026-04-18 par OT EPINAL ET SA REGION