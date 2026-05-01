Les orchidées sauvages à l’honneur Mairie Vincey
Les orchidées sauvages à l’honneur Mairie Vincey jeudi 14 mai 2026.
Vincey
Les orchidées sauvages à l’honneur
Mairie 1 rue du monument Vincey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-17
Balade avec Vincent Frantz et Thérèse Toussaint sur les côtes calcaires de Vincey et découverte des orchidées sauvages qui ne manqueront pas de vous éblouir.
Animation annulée en cas de pluie.
RDV devant la Mairie
Inscription obligatoire.Tout public
0 .
Mairie 1 rue du monument Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 20 81 22 32 animation@cen-lorraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll with Vincent Frantz and Thérèse Toussaint along the limestone coast of Vincey and discover wild orchids that are sure to dazzle you.
Event cancelled in case of rain.
RDV in front of the Town Hall
Registration required.
L’événement Les orchidées sauvages à l’honneur Vincey a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION