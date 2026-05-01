Les orchidées sauvages à l’honneur Mairie Vincey

Vincey

Les orchidées sauvages à l’honneur

Mairie 1 rue du monument Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17

Balade avec Vincent Frantz et Thérèse Toussaint sur les côtes calcaires de Vincey et découverte des orchidées sauvages qui ne manqueront pas de vous éblouir.

Animation annulée en cas de pluie.

RDV devant la Mairie

Inscription obligatoire.Tout public

0 .

Mairie 1 rue du monument Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 6 20 81 22 32 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Stroll with Vincent Frantz and Thérèse Toussaint along the limestone coast of Vincey and discover wild orchids that are sure to dazzle you.

Event cancelled in case of rain.

RDV in front of the Town Hall

Registration required.

L’événement Les orchidées sauvages à l’honneur Vincey a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION