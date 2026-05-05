Concert de musique brésilienne Bocata Trio Auberive
Concert de musique brésilienne Bocata Trio Auberive samedi 18 juillet 2026.
Auberive
Concert de musique brésilienne Bocata Trio
Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Bocata Trio
Noémie LEHNHART chant et percussions
Claire-Amélie PANCHER chant, guitare, contrebasse, ukulélé, flûte
Julia KAISER chant et percussions
Bocata Trio, c’est un groupe féminin de musique brésilienne, à trois voix en polyphonie.
Passionné de culture brésilienne, le trio revisite ce répertoire subtil, à travers des morceaux soigneusement choisis. Le concert se compose essentiellement de bossa nova, samba et MPB (Música Popular Brasileira), sur des arrangements à trois voix originaux, largement inspirés des sonorités du jazz.
Le lead et les chœurs s’échangent d’une voix à une autre, laissant entendre le timbre de chacune, et le scat s’invite également au détour de certains morceaux.
Les musiciennes s’accompagnent avec des instruments acoustiques guitare, contrebasse, ukulélé. La flûte traversière intervient le temps d’un solo, et les percussions (shaker, clave, surdo, guiro) soutiennent rythmiquement l’ensemble.
C’est une invitation à la découverte, ou redécouverte de ce répertoire que propose Bocata trio. Un instant musical doux, ensoleillé, qui se prête à l’écoute attentive d’une salle de concert, aussi bien qu’il instaure une ambiance musicale chaleureuse dans des contextes plus informels. .
Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com
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English :
L’événement Concert de musique brésilienne Bocata Trio Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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