Auberive

Concert de musique brésilienne Bocata Trio

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Bocata Trio

Noémie LEHNHART chant et percussions

Claire-Amélie PANCHER chant, guitare, contrebasse, ukulélé, flûte

Julia KAISER chant et percussions

Bocata Trio, c’est un groupe féminin de musique brésilienne, à trois voix en polyphonie.

Passionné de culture brésilienne, le trio revisite ce répertoire subtil, à travers des morceaux soigneusement choisis. Le concert se compose essentiellement de bossa nova, samba et MPB (Música Popular Brasileira), sur des arrangements à trois voix originaux, largement inspirés des sonorités du jazz.

Le lead et les chœurs s’échangent d’une voix à une autre, laissant entendre le timbre de chacune, et le scat s’invite également au détour de certains morceaux.

Les musiciennes s’accompagnent avec des instruments acoustiques guitare, contrebasse, ukulélé. La flûte traversière intervient le temps d’un solo, et les percussions (shaker, clave, surdo, guiro) soutiennent rythmiquement l’ensemble.

C’est une invitation à la découverte, ou redécouverte de ce répertoire que propose Bocata trio. Un instant musical doux, ensoleillé, qui se prête à l’écoute attentive d’une salle de concert, aussi bien qu’il instaure une ambiance musicale chaleureuse dans des contextes plus informels. .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com

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English :

L’événement Concert de musique brésilienne Bocata Trio Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres