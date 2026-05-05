Concert de musique Country Folk Loner Deer Auberive

Auberive

Concert de musique Country Folk Loner Deer

Abbaye d’Auberive Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Loner Deer est une âme vagabonde, un voyageur solitaire dont la musique trace les contours d’un monde fait de mélancolie et de lumière. Porté par une voix qui murmure autant qu’elle déchire, il sculpte des mélodies où se rencontrent les vents du folk et les ombres du country, tissant des récits de cœurs perdus et d’horizons lointains.

Discrètement, sa musique séduit les auditeurs des quatre coins du globe, cumulant plus de 50 millions d’écoutes à ce jour. Ses concerts proposent des prestations chaleureuses et intimistes, avec un univers brut enveloppé d’humilité. Sa musique est une histoire d’émotions, elle se ressent plus qu’elle ne s’écoute. Elle parle aux gens, touche les cœurs, provoque sourires et larmes. Son univers est un subtil mélange d’authenticité et de sensibilité, influencé par Eddie Vedder, Jonah Kagen, Hazlett, Ray LaMontagne et The White Buffalo.

Loner Deer a toujours puisé son inspiration dans les montagnes et les forêts, là où la nature est omniprésente et les relations humaines fortes. Ces thèmes se retrouvent dans son premier EP Brown and Blue , sorti en 2020, et son album The Old Pine , sorti en 2022.

Actuellement installé au cœur de l’Alsace, Loner Deer a préparé son dernier EP, Great Mullein , teinté de souvenirs et de textes bouleversants et paru en octobre 2025. Loner Deer ne cherche pas à éblouir, il préfère envoûter. Et dans le silence après la dernière note, il restera ce sentiment doux-amer, cette impression d’avoir entrevu un instant de vérité, fragile et éphémère. .

Abbaye d’Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 20 20 contact@abbaye-auberive.com

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English :

L’événement Concert de musique Country Folk Loner Deer Auberive a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres