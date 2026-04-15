Domaine de l’abbaye, Domaine de l’Abbaye, Auberive

Domaine de l’abbaye Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Domaine de l’Abbaye Haute-Marne

Tarif : 10€ / Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) : 5€ / Gratuit (-12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

L’abbaye cistercienne d’Auberive, Alba Ripa, fondée en 1135 par saint Bernard et quelques moines venus de l’abbaye de Clairvaux, est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Elle abrite également, dans son parc de six hectares et demi, un verger conservatoire d’anciennes variétés de fruitiers.

L’abbaye, 24ème fille de Clairvaux, atteint son apogée en termes de possessions au XIIIème siècle. Monastère de l’ordre cistercien jusqu’à la révolution, elle sera ensuite vendue comme bien national. Par la suite, l’abbaye a été modifiée maintes fois au cours des siècles en fonction de son occupation. Elle a, notamment, été une filature après la révolution française, puis une villégiature au début du XIXe, une prison pour femmes de 1856 à 1894, puis pour enfants jusqu’en 1924. Les moines réintègrent l’abbaye par la suite et plusieurs communautés se succèdent jusqu’en 1960. Là, l’entreprise Solvay la rachète pour en faire une colonie de vacances. L’abbaye, partiellement et progressivement, a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1956.

Depuis 2006, elle abrite le Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive (ouverture du 8 juin au 28 septembre 2025), un lieu consacré à des artistes majeurs ou méconnus expressionistes, bruts, singuliers.

Ce site est ouvert au public.

Visite historique avec un audio-guide en 4 langues (fr, angl, all, neerl) et/ou plan (fr, angl, all, neerl, es, it).

Domaine de l’Abbaye 1 Place de l’Abbaye, Auberive, Haute-Marne, Grand Est Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est Fondée en 1135, cette abbaye cistercienne a été presque entièrement reconstruite au XVIIIe s. Le cloître et le palais abbatial illustrent les principes d’harmonie du Classicisme. Les jardins ont conservé leur réseau hydraulique et un promenoir ombragé de tilleuls taillés qui témoigne du séjour forcé de Louise Michel à l’époque où l’abbaye servait de prison de femmes. Les anciens vergers ont été enrichis de variétés traditionnelles.

Visite du domaine et des jardins de l’abbaye d’Auberive et du Centre d’art

Photo Eric Girardot © abbaye d’Auberive