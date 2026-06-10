Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia Mondeville
Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia Mondeville vendredi 10 juillet 2026.
Mondeville
Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia
1 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia. Cet événement familial propose quatre jours d’animations et de spectacles en plein air. Buvette et restauration sur place.
Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia
Spectacle organisé dans le cadre du festival Tongs & Espadrilles qui se déroule du 7 au 10 juillet 2026 à l’Espace Vert Farré de Mondeville ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial propose quatre jours d’animations et de spectacles en plein air. Buvette et restauration sur place.
Retrouvez le programme complet sur notre site et nos réseaux sociaux http://www.mondevilleanimation.org/ .
1 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie
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English : Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia
Brazilian music concert by Aimée Gaia. This family event offers four days of outdoor entertainment and shows. Refreshments and food available on site.
L’événement Concert de musique brésilienne par Aimée Gaia Mondeville a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
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