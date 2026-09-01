Informations pratiques

Arancou

Concert de musique classique

Eglise Arancou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:50:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Avec les jeunes artistes de l’académie Ravel de St Jean de Luz. .

Eglise Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Concert de musique classique

L’événement Concert de musique classique Arancou a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque