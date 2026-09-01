AGENDA · Arancou
Concert de musique classique Arancou
dimanche 20 septembre 2026 · Arancou
Informations pratiques
Arancou
Concert de musique classique
Eglise Arancou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:50:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Avec les jeunes artistes de l’académie Ravel de St Jean de Luz. .
Eglise Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Concert de musique classique
L’événement Concert de musique classique Arancou a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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