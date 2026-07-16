Concert de musique classique du baroque à nos jours, Chateau Chapelle Pigeonnier, Vivonne

Informations pratiques

Concert de musique classique du baroque à nos jours Dimanche 20 septembre, 16h00 Chateau Chapelle Pigeonnier Vienne

Gratuit. Entrée libre. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Association des musiciens amateurs de Poitiers propose un programme de musique classique réunissant des œuvres instrumentales et lyriques de Vivaldi, Haendel, Haydn, Bartók et d’autres compositeurs.

Cinq instrumentistes et un chœur interpréteront ce répertoire, avec notamment une version de l’Ave Maria de Caccini.

Chateau Chapelle Pigeonnier 6 rue de la chapelle, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 62 03 90 48 Château du XIV siècle, Chapelle XVII avec charpente unique en France et Pigeonnier. Voiture possibilité de parking

L’Association des Musiciens Amateurs de Poitiers propose un programme de musique classique réunissant des œuvres instrumentales et lyriques de Vivaldi, Haendel, Haydn et Bartók…, interprétées par…

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