Visite commentée du château, de la chapelle et du pigeonnier de Cercigny, Château de Cercigny, Vivonne

Informations pratiques

Visite commentée du château, de la chapelle et du pigeonnier de Cercigny 19 et 20 septembre Château de Cercigny Vienne

Gratuit. Départ des visites guidées à la demande, selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Mentionnée pour la première fois en 1303, la propriété est alors associée à la famille de Rochechouart, qui la conservera jusqu’au XVIIIe siècle.

Partiellement détruit pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion, le château ne sera de nouveau habité qu’au XVIIe siècle, après la reconstruction d’une partie de la demeure.

L’édifice se compose d’un bâtiment central, correspondant à l’ancien châtelet d’entrée de la fin du XIVe siècle, réaménagé au XIXe siècle, et de trois ailes rectangulaires disposées en arc de cercle vers le sud. Ces dernières ont été entièrement remodelées aux XIXe et XXe siècles.

La chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation a été bénie le 28 octobre 1678. Le domaine abrite également un pigeonnier rond considéré comme le plus grand de la Vienne, avec ses 3 300 boulins, ainsi qu’un parc de 25 000 m².

Château de Cercigny Le château, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 43 22 20 La propriété est mentionnée pour la première fois en 1303, associée à la famille de Rochechouart qui la conservera jusqu’au XVIIIe siècle. Le château, en partie détruit pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion, ne fut plus habité jusqu’au XVIIe siècle, époque de la reconstruction d’une partie de la demeure. L’édifice est composé d’un bâtiment central (ancien châtelet d’entrée de la fin du XIVe siècle, réaménagé au XIXe siècle) et de trois ailes rectangulaires disposées bout à bout en arc de cercle incurvé vers le sud. Ces ailes furent entièrement remodelées aux XIXe et XXe siècles. La chapelle Notre-Dame de la Consolation fut bénie le 28 octobre 1678. Le pigeonnier rond est considéré comme le plus grand de la Vienne (3300 boulins). Le parc fait 25 000 m2.

La propriété est mentionnée pour la première fois en 1303, associée à la famille de Rochechouart qui la conservera jusqu’au XVIIIe siècle. Le château, en partie détruit pendant la guerre de Cent Ans…

©SCI Cercigny