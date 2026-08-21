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Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor

samedi 19 septembre 2026 · Les berges du canal de Soorts-Hossegor · Soorts-Hossegor

Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les berges du canal de Soorts-Hossegor
Adresse
40150 Soorts-Hossegor
Ville
40150 Soorts-Hossegor
Département
Landes
Tarif
Gratuit.

Concert de musique classique Samedi 19 septembre, 20h00 Les berges du canal de Soorts-Hossegor Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

« À l’écoute de l’eau »

Le public sera invité à assister au spectacle sur les berges du canal depuis la rive côté est.
Avec les musiciennes du Quatuor Fidelio et le pianiste Nathanaël Gouin.
—-
J. Frédéric Haendel « Water Music » (extraits), arrangement pour piano seul par Nathanaël Gouin.

  • Nathanaël Gouin, piano

Jean CrasTrio à cordes
III. Animé
IV. Très animé

  • Verena Chen, violon
  • Léa Hennino, alto
  • Maria Andrea Mendoza, violoncelle

Michel Legrand / Nathanaël GouinParaphrase sur des thèmes de « Les
parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon coeur et Peau d’âne »

Charles Aznavour / Nathanaël Gouin« La Bohème ».

  • Maria Andrea Mendoza, violoncelle
  • Nathanaël Gouin, piano

Johannes BrahmsQuatuor avec piano n.1 en do mineur, Op. 25.
I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo alla zingaresse

  • Verena Chen, violon
  • Léa Hennino, alto
  • Maria Andrea Mendoza, violoncelle
  • Nathanaël Gouin, piano

Les berges du canal de Soorts-Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
« À l’écoute de l’eau »

©DR

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