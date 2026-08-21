Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor
samedi 19 septembre 2026 · Les berges du canal de Soorts-Hossegor · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Concert de musique classique Samedi 19 septembre, 20h00 Les berges du canal de Soorts-Hossegor Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00
« À l’écoute de l’eau »
Le public sera invité à assister au spectacle sur les berges du canal depuis la rive côté est.
Avec les musiciennes du Quatuor Fidelio et le pianiste Nathanaël Gouin.
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J. Frédéric Haendel « Water Music » (extraits), arrangement pour piano seul par Nathanaël Gouin.
- Nathanaël Gouin, piano
Jean CrasTrio à cordes
III. Animé
IV. Très animé
- Verena Chen, violon
- Léa Hennino, alto
- Maria Andrea Mendoza, violoncelle
Michel Legrand / Nathanaël GouinParaphrase sur des thèmes de « Les
parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon coeur et Peau d’âne »
Charles Aznavour / Nathanaël Gouin« La Bohème ».
- Maria Andrea Mendoza, violoncelle
- Nathanaël Gouin, piano
Johannes BrahmsQuatuor avec piano n.1 en do mineur, Op. 25.
I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo alla zingaresse
- Verena Chen, violon
- Léa Hennino, alto
- Maria Andrea Mendoza, violoncelle
- Nathanaël Gouin, piano
Les berges du canal de Soorts-Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
« À l’écoute de l’eau »
©DR
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