Concert de musique classique, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor

samedi 19 septembre 2026 · Les berges du canal de Soorts-Hossegor · Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Concert de musique classique Samedi 19 septembre, 20h00 Les berges du canal de Soorts-Hossegor Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

« À l’écoute de l’eau »

Le public sera invité à assister au spectacle sur les berges du canal depuis la rive côté est.

Avec les musiciennes du Quatuor Fidelio et le pianiste Nathanaël Gouin.

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J. Frédéric Haendel « Water Music » (extraits), arrangement pour piano seul par Nathanaël Gouin.

Nathanaël Gouin, piano

Jean CrasTrio à cordes

III. Animé

IV. Très animé

Verena Chen, violon

Léa Hennino, alto

Maria Andrea Mendoza, violoncelle

Michel Legrand / Nathanaël GouinParaphrase sur des thèmes de « Les

parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon coeur et Peau d’âne »

Charles Aznavour / Nathanaël Gouin« La Bohème ».

Maria Andrea Mendoza, violoncelle

Nathanaël Gouin, piano

Johannes BrahmsQuatuor avec piano n.1 en do mineur, Op. 25.

I. Allegro

II. Andante con moto

III. Rondo alla zingaresse

Verena Chen, violon

Léa Hennino, alto

Maria Andrea Mendoza, violoncelle

Nathanaël Gouin, piano

Les berges du canal de Soorts-Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

« À l’écoute de l’eau »

©DR