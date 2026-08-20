AGENDA · Soorts-Hossegor
Représentation musicale, Les berges du canal de Soorts-Hossegor, Soorts-Hossegor
samedi 19 septembre 2026 · Les berges du canal de Soorts-Hossegor · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Représentation musicale Samedi 19 septembre, 11h00 Les berges du canal de Soorts-Hossegor Landes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Représentation musicale « Un Hymne Universel à la Joie »
Par le choeur Ananda
Assistez au spectacle depuis les berges du canal au niveau de l’esplanade Rosny.
Les berges du canal de Soorts-Hossegor 40150 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
Représentation musicale « Un Hymne Universel à la Joie »
©IKDESIGN – Guillaume Ory
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