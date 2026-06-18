Visite guidée Secrètes villas du golf, décors et jardins office de tourisme Soorts-Hossegor
Visite guidée Secrètes villas du golf, décors et jardins office de tourisme Soorts-Hossegor jeudi 2 juillet 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Secrètes villas du golf, décors et jardins
office de tourisme 166 avenue de la gare Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez l’âme architecturale des villas du Golf à travers une visite audioguidée commentée par Kevin Laussu.
Découvrez les Villas du Golf, à travers une visite audioguidée commentée par Kevin Laussu.
Inauguré le 5 juin 1930, le golf d’Hossegor constitue l’une des portes d’entrée de la station. Ses abords fleuris sont marqués par la présence de quelques-unes des plus exceptionnelles villas de la commune.
Point de rendez-vous Office de Tourisme .
office de tourisme 166 avenue de la gare Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite guidée Secrètes villas du golf, décors et jardins
Discover the architectural essence of the Golf Villas through an audio-guided tour narrated by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Secrètes villas du golf, décors et jardins Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Hossegor
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