Concert de musique classique par l’ensemble « into the clouds », Eglise Saint-Martin, Parey-sous-Montfort

Informations pratiques

Concert de musique classique par l’ensemble « into the clouds » Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Martin Vosges

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Venez découvrir le samedi 19 septembre à 20 heures30, à l’occasion des journées du patrimoine, le quatuor Mirecourt, sous la direction de Florent Bellom.

Cette escapade vous permettra de visiter l’église Saint Martin du village, église-grange, à la fois paroissiale et conventuelle construite au milieu du XVIIIe par les prémontrés.

Eglise Saint-Martin 120 rue du Gras Parey-sous-Montfort Parey-sous-Montfort 88800 Vosges Grand Est

Venez découvrir le samedi 19 septembre à 20 heures, à l’occasion des journées du patrimoine, le groupe « Into the clouds »‘ qui proposera un répertoire entre classique et jazz.

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