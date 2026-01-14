Concert de musique classique Trio Zeliha Sélestat

Concert de musique classique Trio Zeliha

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 21:50:00

2026-03-14

Un programme de musique de chambre titanesque, à la mesure de ce trio exceptionnel

La musique est leur point de rencontre, et leur trio, leur amarre. Il est celui avec lequel ils ont grandi, qui les unifie et auquel, inlassablement, ils reviennent comme on revient au cocon.

Avec Beethoven, lyrique, sublime d’inspiration et de fantaisie inventive, la monumentalité se teinte de douceur. À ce chef-d’œuvre qui marqua à jamais les romantiques, répond l’opus de Brahms, inouï d’intensité, de lumière et d’humanité.

Lauréats de prestigieux concours internationaux (Clara Haskil, KlavierOlymp de Bad Kissingen, Jascha Heifetz, Ginette Neveu, Barsbash Bach, Louis Rosor), les trois musiciens signent l’identité rare et la vision originale de leur formation par deux disques remarqués en 2019 et 2024.

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

A titanic program of chamber music for this exceptional trio

