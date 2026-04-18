Sélestat

Visite guidée les corporations de Sélestat

1 place du Dr Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Partez sur les traces des corporations qui ont joué un rôle significatif dans la vie économique et sociale de Sélestat

Les corporations ont joué un rôle significatif dans la vie économique et sociale de Sélestat. Leur présence est encore visible aujourd’hui. En parcourant le centre historique, nous vous proposons de partir sur leurs traces. 0 .

1 place du Dr Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

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English :

Follow in the footsteps of the guilds that played a significant role in Sélestat’s economic and social life

L’événement Visite guidée les corporations de Sélestat Sélestat a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme