Sélestat

Spectacle Cure Castor

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03 20:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Le public est invité à une déambulation contée, immersive, visuelle, sensitive et cocassement pédagogique, où les conteurs/conteuses font de la rivière leur espace de jeu. Et du castor, leur héros !

La rivière est malade, elle a perdu sa liberté de mouvement. Un remède se profile, simple et naturel La Cure Castor.

Pour ce projet, l’Hydro Labo, collectif de quatre conteurs/conteuses, a rencontré toutes sortes de spécialistes des rivières hydrologues, naturalistes, chercheuses, mais aussi philosophes, élus, plasticiennes, mythologues… Les artistes ont aussi collecté différentes histoires contes, légendes, récits de luttes, témoignages de riverains et d’acteurs du territoire ; ils ont écouté, regardé et imaginé.

A l’hiver et au printemps, ils ont fait infuser ces découvertes dans le Ried, et les ont brassées avec art du récit et création in situ.

Le public est invité à une déambulation contée, immersive, visuelle, sensitive et cocassement pédagogique, où les conteurs/conteuses font de la rivière leur espace de jeu. Et du castor, leur héros !

Une création au confluent des arts du récit et de la rue pour rêver le futur !

Prix libre et conscient. Vous pouvez payer le montant de votre choix. Si vous ne savez pas combien donner, nous conseillons un prix de 20€/personne, c’est le prix que nous aurions pratiqué si le programme n’avait pas été soutenu financièrement. Donner c’est nous permettre de développer l’offre d’activités pour les prochaines années et soutenir nos actions.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, les Communautés de communes de Sélestat et territoires, du Ried de Marckolsheim, du canton d’Erstein, de la Vallée de Villé et du Val d’Argent et le SMICTOM d’Alsace centrale. En partenariat avec la Cie Bardaf et l’association LaCuisine. .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

The public is invited to take part in an immersive, visual, sensitive and amusingly educational storytelling tour, where storytellers make the river their playground. And the beaver, their hero!

L’événement Spectacle Cure Castor Sélestat a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme