Théâtre Sacco et Vanzetti

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Alain Guyard a adapté pour la scène cette histoire légendaire qui résonne encore fortement aujourd’hui

3 août 1927, prison de Cherry Hill.

Nicola Sacco, seul dans sa cellule pensant que l’on prépare la chaise électrique. Seul ? Mais voici qu’apparait Bartolomeo Vanzetti !

Deux immigrés italiens aux Etats-Unis, anarchistes sont condamnés à la chaise électrique lors d’un procès hâtif qui soulève l’opinion publique internationale.

La machinerie du procès à charge, la fraternité, les certitudes et les zones d’ombre des deux militants, la peur devant l’inéluctable prennent corps dans ce huis clos poignant.

Alain Guyard a adapté pour la scène cette histoire légendaire qui résonne encore fortement aujourd’hui. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alain Guyard has adapted this legendary story for the stage, and it still resonates strongly today

L’événement Théâtre Sacco et Vanzetti Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme