Vide grenier le grenier joyeux Sélestat
Vide grenier le grenier joyeux Sélestat samedi 30 mai 2026.
Sélestat
Vide grenier le grenier joyeux
Rue de Turenne Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Grenier Joyeux , c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien !
Venez vivre une journée conviviale et solidaire à Sélestat avec le vide-grenier Le Grenier Joyeux . Profitez d’une ambiance familiale, faites de belles trouvailles et partagez un moment chaleureux entre habitants. Le Grenier Joyeux, c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien ! 0 .
Rue de Turenne Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 24 97 transmission67600@gmail.com
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English :
Le Grenier Joyeux is the place to go to find bargains, meet new people and make new friends!
L’événement Vide grenier le grenier joyeux Sélestat a été mis à jour le 2026-05-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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