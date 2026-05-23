Sélestat

Vide grenier le grenier joyeux

Rue de Turenne Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Grenier Joyeux , c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien !

Venez vivre une journée conviviale et solidaire à Sélestat avec le vide-grenier Le Grenier Joyeux . Profitez d’une ambiance familiale, faites de belles trouvailles et partagez un moment chaleureux entre habitants. Le Grenier Joyeux, c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien ! 0 .

Rue de Turenne Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 24 97 transmission67600@gmail.com

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English :

Le Grenier Joyeux is the place to go to find bargains, meet new people and make new friends!

L’événement Vide grenier le grenier joyeux Sélestat a été mis à jour le 2026-05-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme