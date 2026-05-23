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Vide grenier le grenier joyeux Sélestat

Vide grenier le grenier joyeux Sélestat

Vide grenier le grenier joyeux Sélestat samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de Turenne

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Sélestat

Vide grenier le grenier joyeux

Rue de Turenne Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Grenier Joyeux , c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien !
Venez vivre une journée conviviale et solidaire à Sélestat avec le vide-grenier Le Grenier Joyeux . Profitez d’une ambiance familiale, faites de belles trouvailles et partagez un moment chaleureux entre habitants. Le Grenier Joyeux, c’est le rendez-vous pour chiner, rencontrer et créer du lien ! 0  .

Rue de Turenne Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 24 97  transmission67600@gmail.com

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Le Grenier Joyeux is the place to go to find bargains, meet new people and make new friends!

L’événement Vide grenier le grenier joyeux Sélestat a été mis à jour le 2026-05-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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