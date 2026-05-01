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La Journée du Coeur Sélestat

La Journée du Coeur Sélestat

La Journée du Coeur Sélestat vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2 rue Ste Barbe

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0

Sélestat

La Journée du Coeur

2 rue Ste Barbe Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Journée dédiée à la prévention des maladies neuro-cardio-vasculaires avec stands, conférences, ateliers
Au programme

09h30-10h ouverture
10h-12h table ronde sur la prévention neuro-cardio-vasculaire
14h-14h45 conférence conduite à tenir avant l’arrivée des secours
14h45-15h30 conférence l’importance de la vaccination
15h-16h atelier sophrologie et atelier marche nordique
09h30-17h visite des stands

Ateliers permanents

Stand diététique 
Dépistage du diabète et de la tension artérielle 
Stand laboratoires  0  .

2 rue Ste Barbe Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

A day dedicated to the prevention of neuro-cardio-vascular diseases, with stands, conferences and workshops

L’événement La Journée du Coeur Sélestat a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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