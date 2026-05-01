Sélestat

La Journée du Coeur

2 rue Ste Barbe Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Journée dédiée à la prévention des maladies neuro-cardio-vasculaires avec stands, conférences, ateliers

Au programme

09h30-10h ouverture

10h-12h table ronde sur la prévention neuro-cardio-vasculaire

14h-14h45 conférence conduite à tenir avant l’arrivée des secours

14h45-15h30 conférence l’importance de la vaccination

15h-16h atelier sophrologie et atelier marche nordique

09h30-17h visite des stands

Ateliers permanents

Stand diététique

Dépistage du diabète et de la tension artérielle

Stand laboratoires 0 .

2 rue Ste Barbe Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

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English :

A day dedicated to the prevention of neuro-cardio-vascular diseases, with stands, conferences and workshops

L’événement La Journée du Coeur Sélestat a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme