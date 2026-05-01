La Journée du Coeur Sélestat
La Journée du Coeur Sélestat vendredi 29 mai 2026.
Sélestat
La Journée du Coeur
2 rue Ste Barbe Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Journée dédiée à la prévention des maladies neuro-cardio-vasculaires avec stands, conférences, ateliers
Au programme
09h30-10h ouverture
10h-12h table ronde sur la prévention neuro-cardio-vasculaire
14h-14h45 conférence conduite à tenir avant l’arrivée des secours
14h45-15h30 conférence l’importance de la vaccination
15h-16h atelier sophrologie et atelier marche nordique
09h30-17h visite des stands
Ateliers permanents
Stand diététique
Dépistage du diabète et de la tension artérielle
Stand laboratoires 0 .
2 rue Ste Barbe Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est
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English :
A day dedicated to the prevention of neuro-cardio-vascular diseases, with stands, conferences and workshops
L’événement La Journée du Coeur Sélestat a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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