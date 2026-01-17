Concert Lorena Zarranz

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Lorena Zarranz vous invite au voyage avec le chant ancestral argentin en version électro-pop

Lorena Zarranz vous invite au voyage avec le chant ancestral argentin en version électro-pop. Des chants sans âge, des tambours faits de peau de cheval, des paysages à perte de vue et puis un looper, une guitare, une voix donnent vie au désir de recréer, de dialoguer, d’explorer. Seule avec sa pédale de loop ou en trio, Lorena parcourt son Argentine imaginaire, là où las copleras , chanteuses ancestrales du Nord-Ouest argentin, retrouvent une pulsation nouvelle. Une musique sensuelle, originale, aux accents électro-pop. Un véritable dialogue entre musique traditionnelle et créations originales, entre sons acoustiques et électroniques, entre tradition et modernité, entre passé et présent, entre origine et appartenance. .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lorena Zarranz invites you on a journey with an electro-pop version of ancestral Argentinean song

L’événement Concert Lorena Zarranz Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme