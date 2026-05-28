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Concert de musique de chambre Combrit

Concert de musique de chambre Combrit mercredi 5 août 2026.

Adresse : Saint-Vennec

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Combrit

Concert de musique de chambre

Saint-Vennec Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Au programme

– Marin Marais Les Folies d’Espagne
– Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte Enchantée

Événement organisé par l’association Musique en Pays bigouden.   .

Saint-Vennec Combrit 29120 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert de musique de chambre Combrit a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Destination Pays Bigouden

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