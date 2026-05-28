Concert de musique de chambre Combrit
Concert de musique de chambre Combrit mercredi 5 août 2026.
Combrit
Concert de musique de chambre
Saint-Vennec Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Au programme
– Marin Marais Les Folies d’Espagne
– Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte Enchantée
Événement organisé par l’association Musique en Pays bigouden. .
Saint-Vennec Combrit 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert de musique de chambre Combrit a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Destination Pays Bigouden
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