Combrit

Concert de musique de chambre

Saint-Vennec Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Au programme

– Marin Marais Les Folies d’Espagne

– Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte Enchantée

Événement organisé par l’association Musique en Pays bigouden. .

Saint-Vennec Combrit 29120 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert de musique de chambre Combrit a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Destination Pays Bigouden