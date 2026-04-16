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Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Rue des Glénans Combrit

Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Rue des Glénans Combrit jeudi 6 août 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-06

Jeannine L’Her et Harald Weil se partagent les murs du Corps de Garde pendant une semaine.   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil

L’événement Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden

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