Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-06

Jeannine L’Her et Harald Weil se partagent les murs du Corps de Garde pendant une semaine. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil

L’événement Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden