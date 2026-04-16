Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Rue des Glénans Combrit
Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Rue des Glénans Combrit jeudi 6 août 2026.
Combrit
Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-06
Jeannine L’Her et Harald Weil se partagent les murs du Corps de Garde pendant une semaine. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil
L’événement Expo peinture Jeannine L’Her et Harald Weil Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden
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