Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Expo peinture Bertrand Boudéhen Rue des Glénans Combrit

Expo peinture Bertrand Boudéhen Rue des Glénans Combrit jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Bertrand Boudéhen

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-30

Le quimpérois Bertrand Boudéhen expose ses réalisations au Corps de Garde à la pointe de Combrit Sainte-Marine.   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo peinture Bertrand Boudéhen

L’événement Expo peinture Bertrand Boudéhen Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Combrit (Finistère)