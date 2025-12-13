Concert de musique de chambre Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz
Concert de musique de chambre Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz samedi 11 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Concert de musique de chambre
Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 20:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Concert exceptionnel aux Moutiers-en-Retz, à la chapelle de Prigny.
Quatuor de musique de chambre, Quatuor en aparté.
Informations pratiques
une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)
pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
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Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05
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English :
Exceptional concert in Moutiers-en-Retz, at the Prigny chapel.
L’événement Concert de musique de chambre Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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