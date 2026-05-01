Concert de musique de chambre Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois

Saint-Bris-des-Bois

Concert de musique de chambre

Abbaye de Fontdouce 1 rue du Vivier Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:30:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les Colibris Tapageurs et l’Abbaye de Fontdouce proposent un concert de musique de chambre avec le Trio ÂME. Un trio original (flûte, basson et piano), local et 100% féminin pour fêter un compositeur exceptionnel Carl Maria von Weber (1786-1826) !

.

Abbaye de Fontdouce 1 rue du Vivier Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine colibristapageurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Colibris Tapageurs and Fontdouce Abbey present a chamber music concert with the Trio ÂME. An original trio (flute, bassoon and piano), local and 100% female, to celebrate an exceptional composer: Carl Maria von Weber (1786-1826)!

L’événement Concert de musique de chambre Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge