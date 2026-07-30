Informations pratiques

Ratières

Concert de musique gipsy Davy Santiago

Place Leon Chapurlat Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Très belle ambiance sur la place du village !

En plus du concert, buvette et assiette nems + riz cantonais // camion Eos pizzas // Gyrobar (bar à bières)

concert participation au chapeau

.

Place Leon Chapurlat Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 63 13 mairie@ratieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Such a great atmosphere in the village square!

In addition to the concert, there’s a refreshment stand serving spring rolls and Cantonese rice // the Eos Pizza truck // Gyrobar (beer bar)

Concert: Donations welcome

L’événement Concert de musique gipsy Davy Santiago Ratières a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche