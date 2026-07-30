Concert de musique gipsy Davy Santiago Ratières
lundi 3 août 2026 · Ratières
Informations pratiques
Ratières
Concert de musique gipsy Davy Santiago
Place Leon Chapurlat Ratières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Très belle ambiance sur la place du village !
En plus du concert, buvette et assiette nems + riz cantonais // camion Eos pizzas // Gyrobar (bar à bières)
concert participation au chapeau
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Place Leon Chapurlat Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 63 13 mairie@ratieres.fr
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English :
Such a great atmosphere in the village square!
In addition to the concert, there’s a refreshment stand serving spring rolls and Cantonese rice // the Eos Pizza truck // Gyrobar (beer bar)
Concert: Donations welcome
L’événement Concert de musique gipsy Davy Santiago Ratières a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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