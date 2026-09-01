Informations pratiques

Le Grand-Bourg

Concert de Musique Médiévale avec FERA MERULA

Eglise de Le Grand Bourg Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 19:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Musique et danses des XIII et XIVème siècles,

Avec Gaby DESBIOLLES à la cornemuse médiévale et flûte, Simon DESBIOLLES à la luth, saz et percussions,

Tarif 12 €uros, 18 ans gratuit. .

Eglise de Le Grand Bourg Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com

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English : Concert de Musique Médiévale avec FERA MERULA

L’événement Concert de Musique Médiévale avec FERA MERULA Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-08-14 par Creuse Tourisme