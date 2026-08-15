Concert de musique médiévale Place de l’Église Sainte-Feyre
dimanche 4 octobre 2026 · Place de l'Église · Sainte-Feyre
Informations pratiques
Sainte-Feyre
Concert de musique médiévale
Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04 20:15:00
Date(s) :
2026-10-04
L’ensemble FERA MERULA interprétera des œuvres des XIII et XIVe siècles.
Gaby Desbiolles: Cornemuses médiévales, flûtes
Simon Desbiolles: luth, saz, percussions .
Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com
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English : Concert de musique médiévale
L’événement Concert de musique médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Grand Guéret
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