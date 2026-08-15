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AGENDA · Sainte-Feyre

Concert de musique médiévale Place de l’Église Sainte-Feyre

dimanche 4 octobre 2026 · Place de l'Église · Sainte-Feyre

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise Saint Symphorien
Ville
23000 Sainte-Feyre
Département
Creuse
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Sainte-Feyre

Concert de musique médiévale

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04 20:15:00

Date(s) :
2026-10-04

L’ensemble FERA MERULA interprétera des œuvres des XIII et XIVe siècles.
Gaby Desbiolles: Cornemuses médiévales, flûtes
Simon Desbiolles: luth, saz, percussions   .

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47  aamcc23@gmail.com

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English : Concert de musique médiévale

L’événement Concert de musique médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Grand Guéret

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