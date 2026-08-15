Concert de musique médiévale Place de l’Église Sainte-Feyre

Informations pratiques

Sainte-Feyre

Concert de musique médiévale

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 19:00:00

fin : 2026-10-04 20:15:00

Date(s) :

2026-10-04

L’ensemble FERA MERULA interprétera des œuvres des XIII et XIVe siècles.

Gaby Desbiolles: Cornemuses médiévales, flûtes

Simon Desbiolles: luth, saz, percussions .

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique médiévale

L’événement Concert de musique médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Grand Guéret