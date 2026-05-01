Vallenay

Concert de musiques celtiques

Cour du Château Fort Vallenay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une fin de journée aux couleurs celtiques !

Plongez au cœur des traditions musicales celtiques lors d’un concert envoûtant par le groupe Arran. Chant, alto et guitare s’unissent pour faire vibrer le Clos Saint Martin dans une ambiance chaleureuse et festive. 10 .

Cour du Château Fort Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire comitedesfetesdevallenay@gmail.com

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English :

An evening of Celtic colors!

L’événement Concert de musiques celtiques Vallenay a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LIGNIERES