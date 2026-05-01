Concert de musiques celtiques Vallenay
Concert de musiques celtiques Vallenay dimanche 31 mai 2026.
Vallenay
Concert de musiques celtiques
Cour du Château Fort Vallenay Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Une fin de journée aux couleurs celtiques !
Plongez au cœur des traditions musicales celtiques lors d’un concert envoûtant par le groupe Arran. Chant, alto et guitare s’unissent pour faire vibrer le Clos Saint Martin dans une ambiance chaleureuse et festive. 10 .
Cour du Château Fort Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire comitedesfetesdevallenay@gmail.com
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English :
An evening of Celtic colors!
L’événement Concert de musiques celtiques Vallenay a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LIGNIERES
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