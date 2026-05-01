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Concert de musiques celtiques Vallenay

Concert de musiques celtiques Vallenay

Concert de musiques celtiques Vallenay dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Cour du Château Fort

Ville : 18190 Vallenay

Département : Cher

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vallenay

Concert de musiques celtiques

Cour du Château Fort Vallenay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Une fin de journée aux couleurs celtiques !
Plongez au cœur des traditions musicales celtiques lors d’un concert envoûtant par le groupe Arran. Chant, alto et guitare s’unissent pour faire vibrer le Clos Saint Martin dans une ambiance chaleureuse et festive. 10  .

Cour du Château Fort Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire   comitedesfetesdevallenay@gmail.com

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English :

An evening of Celtic colors!

L’événement Concert de musiques celtiques Vallenay a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LIGNIERES

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