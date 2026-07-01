Concert de musiques d’Orient Place St Thomas Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Concert de musiques d’Orient

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert de Karité Arsenyan accompagnée de Jean-François Caparroy .

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38

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English :

L’événement Concert de musiques d’Orient Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime