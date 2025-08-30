Concert de Nadau Stade Ger
Concert de Nadau Stade Ger samedi 22 août 2026.
Concert de Nadau
Stade Chemin du Manas Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
18h30 Animation musicale avec une banda.
21h Concert en plein air, assis (places en tribune, gradins et chaises) placement libre.
Pas de billetterie sur place, réservation en ligne à l’avance uniquement. .
Stade Chemin du Manas Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
L’événement Concert de Nadau Ger a été mis à jour le 2025-08-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran