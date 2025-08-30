Concert de Nadau Stade Ger

Concert de Nadau Stade Ger samedi 22 août 2026.

Concert de Nadau

Stade Chemin du Manas Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

2026-08-22

18h30 Animation musicale avec une banda.

21h Concert en plein air, assis (places en tribune, gradins et chaises) placement libre.

Pas de billetterie sur place, réservation en ligne à l’avance uniquement. .

Stade Chemin du Manas Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

