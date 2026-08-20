Concert de Neka, Médiathèque Aragon, Choisy-le-Roi
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Choisy-le-Roi
Informations pratiques
Concert de Neka Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Aragon Val-de-Marne
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Portée par une voix profonde et habitée, Neka Dila se développe à la croisée d’un genre soul introspective et d’ambiances alt-rock modernes, enrichies de textures vocales hypnotiques et de touches psychédéliques. Ses influences vont de Jorja Smith à Olivia Dean, en passant par Arctic Monkeys et Briston Maroney, tout en affirmant une identité artistique forte et personnelle.
Médiathèque Aragon 17 Rue Pierre Mendès-france, 94600 Choisy-le-Roi, France Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France 0175376070 https://mediatheque.choisyleroi.fr
Biblis en folie 2026
©Neka
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