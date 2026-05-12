Concert de Nicolas Moro et repas Barchain

Barchain

Concert de Nicolas Moro et repas

La grange 1 rue de la Vierge Barchain Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le coup d’envoi de la soirée sera donné avec un repas vol au vent. Puis il y aura une première partie avec Pat & David, suivie du concert de Nicolas Moro. Présentation de Nicolas Moro La plupart du temps quand on va voir un concert, on s’assoit et on écoute. Les chansons se succèdent, ponctuées de quelques présentations. On applaudit parce qu’on aime, ou tout simplement parce qu’il faut applaudir, c’est le rôle du public. Avec Nicolas Moro les rôles habituels sont un peu redistribués. Le public est pris à parti, chahuté. Au départ surpris par l’autodérision du chanteur qui navigue entre fausse naïveté et humour grinçant, l’assistance est vite conquise par son sens de la formule et son exigence en matière de composition et d’écriture. Avec pour seul accompagnement sa guitare acoustique dont il joue avec une grande maitrise, Moro fait marrer l’auditoire puis enchaîne avec une chanson mélancolique qui ne laisse aucun doute quant au fait que derrière le nez rouge se cache une grande sensibilité et un regard qui dissèque la nature humaine. Repas payant sur réservation par téléphone. Possibilité d’assister uniquement au concert (payant).Tout public

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La grange 1 rue de la Vierge Barchain 57830 Moselle Grand Est +33 6 71 12 42 43

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English :

The evening kicks off with a vol au vent meal. Then there will be an opening act with Pat & David, followed by a concert by Nicolas Moro. Introducing Nicolas Moro: Most of the time, when you go to a concert, you sit down and listen. One song follows another, punctuated by a few introductions. You applaud because you like it, or simply because you have to that’s the role of the audience. With Nicolas Moro, the usual roles are somewhat redistributed. The audience is taken to task, heckled. Initially surprised by the singer?s self-mockery, which veers between false naivety and wry humor, the audience is quickly won over by his sense of formula and his exacting standards in terms of composition and writing. Accompanied only by his acoustic guitar, which he plays with great mastery, Moro makes the audience laugh, then follows up with a melancholy song that leaves no doubt that behind the red nose lies a great sensitivity and an eye that dissects human nature. Meal available on reservation by phone. Possibility of attending the concert only (for a fee).

L’événement Concert de Nicolas Moro et repas Barchain a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG