Barchain

Festival le Tabouret attend l’été

La grange 1 rue de la Vierge Barchain Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Un moment qui allie culture et convivialité que nous partageons avec vous avant l’arrivée tant attendue du soleil, des vacances, de la plage et du farniente ! Cette année encore, nous vous accueillerons le vendredi et le samedi dans l’atypique Grange de Barchain , avec au programme Vendredi la compagnie de l’Ourdi qui vous présentera sa pièce les Gens de La Fontaine (réservation HelloAsso) — Samedi un repas composé de vol-au-vent sur réservation suivi du concert de Nicolas Moro (réservation par téléphone)Tout public

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La grange 1 rue de la Vierge Barchain 57830 Moselle Grand Est +33 6 71 12 42 43

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English :

A moment that combines culture and conviviality that we’ll be sharing with you before the long-awaited arrival of the sun, the vacations, the beach and idleness! Once again this year, we’ll be welcoming you to the atypical Grange de Barchain on Friday and Saturday, with the following program: Friday: the compagnie de l’Ourdi will present its play Les Gens de La Fontaine (HelloAsso reservation) — Saturday: a vol-au-vent meal (reservation required), followed by a concert by Nicolas Moro (reservation by phone)

L’événement Festival le Tabouret attend l’été Barchain a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG