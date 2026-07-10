Concert de Nina Zette La Virevolte Réminiac

Informations pratiques

Réminiac

Concert de Nina Zette

La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert Spectacle ENTRE TRANCHES DE RIRE, ESPRIT PUNK ET EMOTIONS

Dimanche 2 Août à 16h00

Nina Zette, c’est le récent grand coup de cœur de Maggy Bolle qui nous l’a chaudement recommandée. Attendez-vous à un concert aussi clownesque qu’absurde, avec une bonne dose d’énergie punk et une folie réjouissante !

Son set parle de sa vie, de ses émotions, ses expériences de mère, de sa recherche de plaisir, sa quête de sens, de ses ressentis politiques, l’injonction à la résilience…

La vie d’une femme d’aujourd’hui, sans filtre ni tabou.

Un concert-spectacle haut en couleur pour finir le week-end en beauté ! On rit, on chante, on s’émeut, on se laisse embarquer dans un joyeux tourbillon de folie et de bonne humeur. Le dimanche parfait, tout simplement ! .

La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac 56140 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de Nina Zette Réminiac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande