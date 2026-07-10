Concert de Nina Zette La Virevolte Réminiac
dimanche 2 août 2026 · La Virevolte · Réminiac
Informations pratiques
Réminiac
Concert de Nina Zette
La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Concert Spectacle ENTRE TRANCHES DE RIRE, ESPRIT PUNK ET EMOTIONS
Dimanche 2 Août à 16h00
Nina Zette, c’est le récent grand coup de cœur de Maggy Bolle qui nous l’a chaudement recommandée. Attendez-vous à un concert aussi clownesque qu’absurde, avec une bonne dose d’énergie punk et une folie réjouissante !
Son set parle de sa vie, de ses émotions, ses expériences de mère, de sa recherche de plaisir, sa quête de sens, de ses ressentis politiques, l’injonction à la résilience…
La vie d’une femme d’aujourd’hui, sans filtre ni tabou.
Un concert-spectacle haut en couleur pour finir le week-end en beauté ! On rit, on chante, on s’émeut, on se laisse embarquer dans un joyeux tourbillon de folie et de bonne humeur. Le dimanche parfait, tout simplement ! .
La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac 56140 Morbihan Bretagne
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L’événement Concert de Nina Zette Réminiac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande