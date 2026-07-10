UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Réminiac

Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette La Virevolte Réminiac

samedi 8 août 2026 · La Virevolte · Réminiac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Virevolte
Adresse
7 route de Vannes
Ville
56140 Réminiac
Département
Morbihan
Tarif

Réminiac

Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette

La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Bienvenue dans l’univers déjanté de Karacyclette un karaoké… alimenté par vos mollets ! Ici c’est vous qui lancez la musique en pédalant. Plus ça pédale, plus ça envoie…
Inscriptions sur place, événement gratuit   .

La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac 56140 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette Réminiac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Réminiac (Morbihan)