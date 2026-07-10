Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette La Virevolte Réminiac
samedi 8 août 2026 · La Virevolte · Réminiac
Informations pratiques
Réminiac
Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette
La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Bienvenue dans l’univers déjanté de Karacyclette un karaoké… alimenté par vos mollets ! Ici c’est vous qui lancez la musique en pédalant. Plus ça pédale, plus ça envoie…
Inscriptions sur place, événement gratuit .
La Virevolte 7 route de Vannes Réminiac 56140 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Karaoké Pédalé avec La Karacyclette Réminiac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Réminiac (Morbihan)
- Concert de Nina Zette La Virevolte Réminiac 2 août 2026