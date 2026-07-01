Concert de Noël: chants de Noël, classique, airs et duo d’opéra, jazz et improvisations avec les artistes de Concertus – orchestre, chœur et solistes, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Concert de Noël: chants de Noël, classique, airs et duo d’opéra, jazz et improvisations avec les artistes de Concertus – orchestre, chœur et solistes Jeudi 24 décembre, 11h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-24T11:00:00+01:00 – 2026-12-24T13:00:00+01:00

Fin : 2026-12-24T11:00:00+01:00 – 2026-12-24T13:00:00+01:00

Concert de Noël

Chants de Noël, classique, airs et duo d’opéra, jazz et improvisations avec les artistes de Concertus – orchestre, chœur et solistes

25.- // gratuit pour les enfants

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800418418 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Concert de Noël: chants de Noël, classique, airs et duo d’opéra, jazz et improvisations avec les artistes de Concertus – orchestre, chœur et solistes

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