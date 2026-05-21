Informations pratiques

Colmar

Concert de Noël

14 rue d’Ostheim Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Les choristes, Daniel Husser, pianiste et Marie-Claude Gilg cheffe le Choeur présenteront une farandole de chants de Noël d’ici ou d’ailleurs, anciens et actuels.

Le groupe vocal »La Croche Choeur » de Horbourg-Wihr chante Noël.

Les choristes, Daniel Husser, pianiste et Marie-Claude Gilg cheffe de choeur présenteront une farandole de chants de Noël d’ici ou d’ailleurs, anciens et actuels.

Ils vous invitent à partager avec eux un moment de paix, de sérénité et de joie. .

14 rue d’Ostheim Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 53

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English :

The choristers, pianist Daniel Husser and choir director Marie-Claude Gilg, will present a farandole of Christmas carols from here and elsewhere, old and new.

L’événement Concert de Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar