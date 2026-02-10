Informations pratiques

Pfaffenheim

Concert de Noël du Pfaff Music Band

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Retrouvez les musiciens du Pfaff Music Band sur scène, pour vivre un beau moment de détente et d’enchantement avec des morceaux de concert de musiques classiques et contemporaines, et bien évidemment des morceaux sur le thème de Noël.

Retrouvez les musiciens du Pfaff Music Band sur scène, pour vivre un beau moment de détente et d’enchantement avec des morceaux de concert de musiques classiques et contemporaines, et bien évidemment des morceaux sur le thème de Noël. 0 .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 22 mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr

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English :

Join the musicians of the Pfaff Music Band on stage for a relaxing and enchanting concert of classical and contemporary music, and of course Christmas-themed tunes.

L’événement Concert de Noël du Pfaff Music Band Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach