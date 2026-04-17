Informations pratiques

Roderen

Concert de Noël en alsacien

3 Grand Rue Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Par les Lustiga Witzknüpa , groupe de chanteurs alsaciens, qui interpréteront des chants de Noël en costume traditionnel.

En costume traditionnel, les lustiga Witzknüppa vous font revivre la magie de Noël lors de ce concert. En français et en alsacien, leurs chants célèbrent l’âme de l’Alsace et perpétuent les traditions avec émotion et authenticité. .

3 Grand Rue Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 21 75 21

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English :

By the Lustiga Witzknüpa , a group of Alsatian singers, who will perform Christmas carols in traditional costume.

L’événement Concert de Noël en alsacien Roderen a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay