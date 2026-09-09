Concert de Noël et de la solidarité Erstein
dimanche 13 décembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Concert de Noël et de la solidarité
rue du Capitaine Da Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Harmonie municipale d’Erstein, chorales d’Erstein et environs & ensemble de cordes de l’École municipale de Musique d’Erstein
Placé sous la direction de Rudy Valdivia, le concert de la solidarité réunit au profit d’une association caritative les chorales d’Erstein et l’ensemble vocal de l’École municipale de Musique d’Erstein.
Concert mêlant musique vocale mais aussi musique instrumentale, y participent également les musiciens de l’Harmonie municipale d’Erstein et l’ensemble de cordes de l’École municipale de Musique d’Erstein.
Les choristes et musiciens présenteront un programme pour le moins éclectique, de la musique de chambre à la formation orchestrale, passant de la variété française aux chants de Noël traditionnels et du gospel à la musique classique. 0 .
rue du Capitaine Da Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73
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English :
Erstein Municipal Band, choirs from Erstein and surroundings & string ensemble of the Erstein Municipal School of Music
L’événement Concert de Noël et de la solidarité Erstein a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme du Grand Ried
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