Informations pratiques

Kaltenhouse

Concert de Noël

place de l’église Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez vivre un moment magique à l’église de Kaltenhouse le 28 Novembre 2026 à 17 heures organisé par l’association E Herz Fer A Kind .

Venez vivre un moment magique à l’église de Kaltenhouse le 28 Novembre 2026 à 17 heures organisé par l’association E Herz Fer A Kind .

Prix 25 Euros

Réservation sur plateforme Helloasso ou au 06 30 30 27 14

Ouverture des portes à 16H30, début du concert 17H00

Aline Spach qui vient de fêter ces 5 années de carrière ouvrira la soirée.

Puis le duo Sunrise qui a assuré la première partie de la tournée en plein air d’Andrea Berg continuera la soirée.

Ce concert est placé sous le signe de Noël mais d’autres titres seront interprétés.

Ce sera aussi l’occasion de présenter la salle Snoezelen, le résultat des 3 concerts précédents.

Le bénéfice de cette année sera pour

Association NORA notre Fée-Nomène Maladie PKAN

Plateforme des Aidants Le Trèfle de Bischwiller

Nous proposons des tartes flambées et une petite restauration à l’issue du concert à la salle des fêtes derrière l’église. .

place de l’église Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 30 27 14 danelec@wanadoo.fr

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English :

Come experience a magical moment at the Kaltenhouse Church on November 28, 2026, at 5:00 p.m., organized by the E Herz Fer A Kind association.

L’événement Concert de Noël Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau