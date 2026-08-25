Concert de Noël Kaltenhouse
samedi 28 novembre 2026 · Kaltenhouse
Informations pratiques
Kaltenhouse
Concert de Noël
place de l’église Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez vivre un moment magique à l’église de Kaltenhouse le 28 Novembre 2026 à 17 heures organisé par l’association E Herz Fer A Kind .
Venez vivre un moment magique à l’église de Kaltenhouse le 28 Novembre 2026 à 17 heures organisé par l’association E Herz Fer A Kind .
Prix 25 Euros
Réservation sur plateforme Helloasso ou au 06 30 30 27 14
Ouverture des portes à 16H30, début du concert 17H00
Aline Spach qui vient de fêter ces 5 années de carrière ouvrira la soirée.
Puis le duo Sunrise qui a assuré la première partie de la tournée en plein air d’Andrea Berg continuera la soirée.
Ce concert est placé sous le signe de Noël mais d’autres titres seront interprétés.
Ce sera aussi l’occasion de présenter la salle Snoezelen, le résultat des 3 concerts précédents.
Le bénéfice de cette année sera pour
Association NORA notre Fée-Nomène Maladie PKAN
Plateforme des Aidants Le Trèfle de Bischwiller
Nous proposons des tartes flambées et une petite restauration à l’issue du concert à la salle des fêtes derrière l’église. .
place de l’église Kaltenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 30 27 14 danelec@wanadoo.fr
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English :
Come experience a magical moment at the Kaltenhouse Church on November 28, 2026, at 5:00 p.m., organized by the E Herz Fer A Kind association.
L’événement Concert de Noël Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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